"QR le débat" : Entartage, menaces : la politique est-elle une cible ? Suivez notre direct sur La Une et Auvio

Le 2 septembre dernier, le président du MR Georges-Louis Bouchez recevait une tarte dans la figure alors qu'il était en pleine séance de dédicaces à la FNAC de Liège.

Et si l'incident en a fait sourire certains et scandalisé d'autres, la pratique n'a rien de nouveau dans notre pays. En Belgique, c'est Noël Godin qui est particulièrement connu pour lancer des pâtisseries aux visages de personnalités telles que Charles Michel, Patrick Bruel ou encore Bill Gates.

L'entartage du président du MR Georges-Louis Bouchez est-il concevable ? Un entartage mérite-t-il une action en justice ? L'entartage est-il une bonne manière de faire bouger les choses en politique ? Une campagne électoral "sereine" serait-elle de nature à vous donner davantage confiance en la politique ? Seriez-vous tenté de vous lancer en politique dans le contexte actuel ?

Pour en débattre sur le plateau de "QR le débat", Sacha Daout reçoit Etienne Lorent (conseiller au CPAS de Stoumont), Jacqueline Galant (députée wallonne et bourgmestre de Jurbise) (MR), Christophe Collignon (ministre wallon des Pouvoirs locaux) (PS), Benoit Lutgen (député européen et bourgmestre de Bastogne) (Les Engagés), Anne Gruwez (juge d’instruction), Olivier Bogaert (commissaire à la Computer Crime Unit) et Vincent Yzerbyt (professeur de psychologie sociale à l’UCLouvain).

