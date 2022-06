"QR le débat" : énergie, pouvoir d’achat - une crise sans fin ?

Les prix de l’énergie s’enflamment et les témoignages de citoyens en détresse affluent. Des messages pris en compte par les syndicats qui organisaient ce lundi une grande manifestation à Bruxelles dans le but de défendre le pouvoir d’achat des travailleurs.

Pour l’économiste Philippe Defeyt, il faudrait harmoniser l’indexation des salaires brut et net. "Si votre salaire augmente de 2% en brut, il doit augmenter aussi de 2% en net. Actuellement, ce n’est pas le cas. Les travailleurs ne sont pas assez protégés quand on analyse les salaires nets. Par ailleurs, des tas de rapports démontrent qu’il est possible de réduire la fiscalité sur les revenus du travail et de taxer un peu plus ceux qui polluent, ainsi que les revenus du capital".

Cependant, selon l’European Payment Report, 64 % des entreprises belges s’inquiètent d’une possible explosion du nombre de retards de paiement au cours du second semestre 2022 en raison de l’inflation, des réglementations plus strictes, des retards logistiques et de la hausse des taux d’intérêt.

Pour faire face à la crainte générale, le gouvernement fédéral décidait samedi de prolonger les mesures de soutien aux ménages jusqu'à la fin de l'année 2022 plutôt que jusqu’au 30 septembre prochain et d’envisager ensuite une prolongation des mesures de trimestre en trimestre. Cela concerne le tarif social, la TVA à 6 % sur le gaz et l’électricité, ainsi que la baisse des accises sur les carburants, soit un effort budgétaire d’1,4 milliard d’euros d’ici la fin de l’année. Une prolongation trimestre par trimestre est également envisagée, indique le Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD) et l’extension du chèque mazout de 200 à 225 €, approuvée.

Quel est votre état d’esprit à la lecture des mesures "énergie" du gouvernement ? L’extension du tarif social vous semble-t-il utile ou efficace ? La TVA gaz et électricité maintenue provisoirement à 6 % vous semble-t-il utile ou efficace ? Le chèque mazout d’une valeur de 225 € plutôt que 200 € est-il suffisant ? Faut-il augmenter les salaires ou baisser les charges sur le travail ? Êtes-vous pour ou contre une micro-taxe sur les transactions financières ? L’Etat doit-il revoir son point de vue à la baisse ?



Pour en débattre sur le plateau de "QR le débat", Sacha Daout reçoit Didier Paquot (Chef économiste à l’Institut Destrée), David Clarinval (MR) (Vice-Premier ministre en charge des PME et des Indépendants), Alain Vaessen (Directeur général de la Fédération des CPAS de Wallonie), Thomas Dermine (PS) (Secrétaire d’État à la Relance), Maxime Prévot (Président des Engagés), Christophe Wambersie (Secrétaire général du SNI (Syndicat Neutre pour Indépendants)) et Mirko Popovitch (Membre du "Gang des Vieux en Colère").

