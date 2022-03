"QR le débat" : Energie, la folie des prix

Le prix de l’énergie n’en finit plus de grimper. Ce mardi 8 mars, le gaz européen bondissait encore de 30%. Un mégawattheure coûte désormais plus de 300 €, soit près de 20 fois plus que l’an dernier à la même période. Une forte hausse que l’on doit en partie à la reprise des activités après la crise du coronavirus, mais surtout à l’invasion russe en Ukraine et aux conséquences qui en découlent. Ainsi par exemple, en réaction aux sanctions éventuelles de l’Occident, le vice-Premier ministre russe, Aleksandr Novak, a menacé de fermer les vannes du gazoduc Nord Stream 1.

Une menace qui pourrait impacter 3,49% de la consommation totale d’énergie belge si elle était mise à exécution.

Naturellement, le prix appliqué aux consommateurs a lui aussi fortement augmenté. Pour cette raison, l’Open Vld est favorable à une diminution permanente de la TVA sur l’électricité à 6% et une diminution temporaire de la TVA sur le gaz et les écologistes souhaitent diminuer la TVA à 6% et élargir le tarif social de l’énergie pour le rendre structurel. Au-delà de cette mesure, ils réaffirment leur opinion selon laquelle la Belgique doit pouvoir être capable de produire elle-même une bonne partie de son approvisionnement grâce aux énergies renouvelables.