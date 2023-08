"QR le débat" : Ecolo invite à renégocier la réforme fiscale

Le 29 octobre dernier, le Premier ministre Alexander De Croo affirmait que le gouvernement ne devait "plus dépenser beaucoup d’énergie" pour tenter de s’accorder sur une réforme fiscale. Après l’échec des négociations de ces derniers mois, la priorité numéro un de la coalition Vivaldi est maintenant de mener à bien le contrôle budgétaire.



Cette déclaration veut-elle dire que la réforme fiscale n’est plus une priorité ou qu’elle sera inévitablement vouée à l’échec ? "Non, ce qu’il veut dire", corrige le Secrétaire d’État adjoint au Premier ministre Mathieu Michel (MR), "c’est que la priorité est portée sur le conclave budgétaire qui devra préparer le budget 2024. On commence les discussions budgétaires avec un montant de 10 à 12 milliards à trouver, un montant qui aboutit finalement à ce sur quoi on avait abouti comme réforme fiscale en juillet pour augmenter le pouvoir d’achat des catégories identifiées. Le Premier ministre est prudent."