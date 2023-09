"QR le débat" : "Durcir les sanctions contre les violences envers les politiciens ne sert à rien", affirme la juge d’instruction Anne Gruwez

Menaces de mort, tags de façade, attaques physiques, insultes, harcèlement, propos racistes… Que ce soit sur les réseaux sociaux (en anonyme ou non) ou dans la vie réelle, les politiciens belges ont été confrontés à une importante montée d’agressivité ces dernières années. Selon une étude de l’Union des Villes et des Communes, 40 % des élus locaux wallons hésiteraient même à se représenter aux prochaines élections.

"En tant que mandataire, on se sent démuni", a confié la députée wallonne et bourgmestre de Jurbise Jacqueline Galant (MR) sur le plateau de "QR le débat" le 6 septembre dernier. "On porte plainte à la police, mais il ne se passe rien. Parfois, les personnes (qui harcèlent ou insultent sur les réseaux sociaux, ndlr) ne sont même pas entendues puisqu’on ne sait pas qui c’est, elles écrivent avec de faux profils."