Le livre-enquête "Les Fossoyeurs" du journaliste français Victor Castanet a révélé fin janvier une triste réalité : l’obsession de la rentabilité au sein du groupe privé de maisons de repos et de soins "Orpea". Après avoir enquêté trois ans et recueilli près de 250 témoignages, il apparaît que les conditions de vie des personnes âgées dans certains de ces établissements français et belges sont déplorables. Le personnel soignant, éreinté, n’avait pas la possibilité de s’occuper dignement de nos aînés. Pas suffisamment de temps ni de moyen. "Il y avait cette odeur de pisse terrible, dès l’entrée. Et je savais que c’est parce que [les résidents] n’étaient pas changés assez régulièrement […] Ça s’est révélé être le cas. Je suis restée près d’un an là-bas, et je ne vous dis pas à quel point il fallait se battre pour obtenir des protections pour nos résidents. Nous étions rationnés : c’était trois couches par jour maximum. Et pas une de plus. Peu importe que le résident soit malade, qu’il ait une gastro, qu’il y ait une épidémie. Personne ne voulait rien savoir", témoigne une infirmière. Le prix d’une chambre d’un établissement Orpea ? Entre 6.500 et 12.000 €/mois selon le confort souhaité.

Si en France, la direction générale dément les faits, Orpea Belgique reconnaît par contre connaître "pression sur la prise en soins", en particulier depuis la crise sanitaire par manque de personnel.

Depuis les résultats de l’enquête, les groupes Korian et Armonea sont également dans le collimateur. D’après les témoignages, les résidents devraient attendre au minimum une demi-heure avant d’être pris en charge, la nourriture viendrait parfois à manquer et les infirmières n’auraient pas le temps d’emmener les résidents aux toilettes avant le coucher.

Pour les syndicats, tout cela ne serait que la confirmation des nombreuses plaintes qui existent depuis des années dans le secteur. En Belgique, chaque région dispose pourtant de lignes d’assistance téléphonique pour les personnes âgées victimes de maltraitance. Respect Senior en Wallonie par exemple, a répondu à près de 4.000 appels depuis la pandémie. Ce nombre a doublé par rapport à la période pré-covid. Mais les appels ne concerneraient pas seulement les cas de maltraitance subis en maison de repos. En réalité, 65% des plaintes seraient émises à la suite de maltraitance au domicile, soit par un professionnel de la santé (25%), soit par un membre de la famille (65%).

521 des 600 maisons de repos ont été contrôlées inopinément en Wallonie. 81 plaintes ont également été déposées et 261 millions d’euros débloqués pour soulager le secteur selon la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.



Quelles sanctions pour les homes concernés par la maltraitance ? Des personnes en fin de vie ont-elles été sacrifiées ? Redoutez-vous de terminer vos jours dans une maison de repos ? Pensez-vous qu’un home au tarif plus élevé signifie un service de meilleure qualité ? Estimez-vous que les contrôles dans les homes sont suffisants ?



Pour en débattre sur le plateau de "QR le débat", Sacha Daout reçoit Joëlle Kapompole (PS) (Députée wallonne et membre de la Commission Santé), Philippe Noël (Ecolo) (Vice-président de la Fédération des CPAS et président du CPAS de Namur), Alda Greoli (cdH) (Cheffe de groupe à la Fédération Wallonie-Bruxelles et députée Wallonne), Vincent Frédéricq, (Secrétaire général de Femarbel), une infirmière, Georges Evrard (témoin) et Fabien Boucquéau (Secrétaire régional CNE pour le non-marchand).

