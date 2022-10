"QR le débat" : coupe du monde : une Qatar-strophe ?

C’est en 2010 que le Qatar devient le pays hôte de la coupe du monde de football 2022. Très vite, le pays procède à de colossaux chantiers. Les travaux mobilisent des milliers d’ouvriers… et ils sont également des milliers selon "The Guardian" à perdre la vie dans des conditions mystérieuses.

Face aux polémiques, de nombreuses communes telles que Braine-le-Comte, ont décidé de boycotter la compétition en n’installant pas d’écran géant comme à leur habitude.

Pour calmer les colères, la FIFA, la Fédération internationale de football, annonçait le 17 octobre dernier "dialoguer" sur l'’indemnisation des ouvriers blessés pendant la construction du stade et des à-côtés.

La coupe du monde au Qatar vous dérange-t-elle ? La coupe du monde peut-elle améliorer le respect des droits de l’homme au Qatar ? Des responsables politiques belges peuvent-ils se rendre au Qatar pendant la coupe du monde ? Les Belges boycotteront-ils la coupe ?



Pour en débattre sur le plateau de "QR le débat", Sacha Daout reçoit Jean-Pierre Jacqmin (Directeur de l’Information et des Sports à la RTBF), Sébastien Boussois (Chercheur en sciences politiques à l’ULB et spécialiste du Moyen-Orient), François Graas (Coordinateur de Campagnes chez Amnesty International Belgique), Sylvie Marissal (Directrice des ressources humaines à la Royal Belgian Football Association), Carine Thibaut (porte-parole de Greenpeace Belgium), Benoît Dispa (Chef de groupe Les Engagés à la Fédération Wallonie-Bruxelles), Michel De Maegd (député fédéral MR) et Georges Chebib (entrepreneur belge au Qatar).

