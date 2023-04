"QR le débat" : Comment rendre le travail plus attractif ? Suivez notre live sur La Une et Auvio

Comment rendre le travail plus attractif ? La question a déjà maintes fois été posée du côté des politiques. Pour l’Open VLD, le problème réside dans un manque de différence entre les bas salaires et les revenus des demandeurs d’emploi. Alors pour inciter les gens à travailler et valoriser les bas salaires, le parti propose une différence de 500 € entre les deux sources de revenus.

Ecarter de 500 € les bas salaires et les allocations de chômage encouragerait-il davantage de monde à travailler ? Comment y arriver ? Faut-il réduire le temps de travail ? Outre les maladies graves, quelles sont les causes qui engendrent le plus d’arrêts maladie longue durée en Belgique ? Est-ce une bonne idée d’autoriser chaque année trois fois trois jours de congé maladie sans certificat médical ? La durée du congé de paternité doit-elle être égale à celle du congé de maternité ?

Pour en débattre sur le plateau de " QR le débat ", Sacha Daout reçoit Alexia Bertrand (Secrétaire d’État au Budget) (Open Vld), Thomas Dermine (Secrétaire d’État pour la Relance et les Investissements stratégiques) (PS), Yvan Verougstraete (vice-président des Engagés), Marie-Colline Leroy (Députée fédérale) (Ecolo), Elisabeth Degryse (vice-présidente de la Mutualité chrétienne) et Arnaud le Grelle (Directeur de Federgon).

