Le 14 mars, le gouvernement fédéral s’accordait sur une série de mesures visant à réduire l’impact des prix de l’énergie. Parmi celles-ci, on retrouve la réduction de la TVA à 6 % sur le gaz à partir du mois d’avril et jusqu’au 30 septembre prochain, la prolongation de la TVA à 6 % sur l’électricité et du tarif social élargi jusqu’au 30 septembre également, une réduction de 200 € sur la facture de mazout et enfin, la réduction des accises de 0,175 €/l.

Des mesures qui permettront à un ménage moyen d’économiser 300 euros annuels.

Mais pour beaucoup de citoyens, ces nouvelles décisions sont trop tardives ou insuffisantes. "Si en septembre on voit qu'on est toujours dans des prix trop élevés, c'est clair qu'on prolongera les mesures. On espère qu'à ce moment-là la guerre sera finie en Ukraine, et que les choses se seront calmées", leur répond le Premier ministre Alexander De Croo.