« QR le débat » : Citoyens abandonnés, quelle réponse à la colère ? Suivez notre live sur La Une et Auvio

D'après les résultats de l'enquête "Noir, jaune, blues" de la RTBF et Le Soir.be avec la Fondation "Ceci n'est pas une crise" et Survey Actio, un Belge sur deux n'a plus confiance en les institutions et souhaite le retour 'un pouvoir totalitaire.

Une envie renforcée par les différentes crises sanitaire et économique que nous avons traversées.

Comment vous sentez-vous dans la société actuelle ? Quel niveau de pouvoir vous semble le plus connecté à la réalité de la population ? La population belge a-t-elle tendance à trop se plaindre ? Seriez-vous prêt à vous engager, pendant une législature, dans une assemblée citoyenne ?

Pour en débattre sur le plateau de "QR le débat", Sacha Daout reçoit Margaux De Ré (députée bruxelloise écolo), Jean-Pascal Labille (président de la fondation "Ceci n'est pas une crise"), Manu Douette (député Wallon et à la FWB) (MR), Marc Botenga (député européen) (PTB), Caroline Sägesser (chercheuse au CRISP), ou encore Jean Van Hemelrijck (professeur de psychologie à l’ULB).



Retrouvez-nous ce soir à 21h55 sur la Une en télévision, sur le web via notre plateforme Auvio, mais aussi en live sur notre page Facebook, pour réagir avec nous. Toutes vos réactions sont également attendues sur l’application Opinio RTBF.

Envie de répondre à notre questionnaire ? Un seul moyen : notre application Opinio RTBF !

➡ https ://app.opinio.media/loginChoice

➡ https://apps.apple.com/be/app/opinio-rtbf/id1546066310