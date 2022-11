"QR le débat" : Bye-bye la démocratie ?

Connaître le ressenti de la population quant à la démocratie en Belgique et le fonctionnement des institutions belges, voilà le pari que se sont de nouveau fixé la RTBF et La Libre Belgique en contactant l’institut de sondages Kantar.



Sur les 1101 personnes sondées du 10 au 17 octobre dernier, 40% pensent que le pays serait mieux géré si le pouvoir était aux mains d’un seul leader. Plus précisément, 11,3% d’entre eux optent pour que la Belgique soit gérée par un dictateur.

Toutefois, 70,9% des Belges sondés estiment que la gestion des soins de santé des autorités est bonne. C’est un peu moins de 3% de moins que l’année dernière.

Enfin, près d’un sondé sur deux estime ne pas savoir pour qui voter en 2024.

Savez-vous à qui vous adresser en cas de problème ? Le système des soins de santé en Belgique est-il satisfaisant ? Êtes-vous prêts à modifier votre mobilité en faveur de la mobilité douce ? L’Etat doit-il reprendre le contrôle du secteur énergie ? Le système d’indexation des salaires est-il efficace ? Le monde politique agira-t-il pour modifier son mode de fonctionnement ?

Pour en débattre sur le plateau de "QR le débat", Sacha Daout reçoit Pierre-Yves Dermagne (Vice-premier ministre) (PS), Maxime Prévot (Président des Engagés), Georges-Louis Bouchez (Président du MR), Rajae Maouane (Co-présidente d’Ecolo), Sofie Merckx (Cheffe de groupe PTB à la Chambre), François De Smet (Président de DéFi), Yves Coppieters (Professeur de santé publique et épidémiologiste à l’ULB) et Christine Mahy (Secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté).

