QR le débat : Assouplissements ? Obligation vaccinale ? L’heure des choix !

Sera-t-on ou ne sera-t-on pas obligé de passer par la case vaccination ? Voilà la question qui divise actuellement tant la classe politique que la société. Et cette interrogation est étudiée à la Chambre depuis ce mardi 18 janvier. Les députés ont dressé une liste de 14 experts à auditionner parmi lesquels l’infectiologue Leïla Belkhir, l’épidémiologiste Marius Gilbert, le microbiologiste Emmanuel André ou encore l’Institut Fédéra pour la protection et la promotion des Droits Humains.



Selon les analyses de chacun, une proposition de loi pour une vaccination obligatoire (ou non) devrait peut-être être décidée au 1er avril.

Et si la vaccination devenait obligatoire, les Belges devraient-ils se soumettre à une quatrième dose de vaccin anti-covid ? Selon une étude réalisée par une équipe de l’hôpital Sheba, l’injection d’une quatrième dose permet de multiplier les anticorps mais s’avère moins efficace pour lutter contre le variant Omicron. Mais en Belgique, aucune décision concrète n’a encore été annoncée à ce sujet.

Pour l’heure, les membres du comité de concertation prévoient de discuter de la question de la vaccination obligatoire au prochain rendez-vous prévu le vendredi 21 janvier, ainsi que du baromètre corona, un outil censé déterminer les mesures à prendre ou à lever selon l’évolution de la pandémie de coronavirus en Belgique. Celui-ci devrait être utilisé dans différents secteurs tels que l’Horeca, le sport, l’événementiel et la Culture.

Que faut-il attendre du prochain comité de concertation ? Les règles seront-elles allégées pour l’Horeca et la Culture ? La vaccination sera-t-elle rendue obligatoire ? Qu’adviendra-t-il du CST ?



Pour en débattre ce soir sur le plateau de "QR le débat", Sacha Daout reçoit Leila Belkhir (Infectiologue aux Cliniques Universitaires Saint-Luc), Yves Coppieters (Professeur de santé publique et épidémiologiste à l’ULB), Alda Greoli (Députée wallonne cdH), Gilles Vanden Burre (Chef de groupe Ecolo-Groen à la Chambre), Maxence Van Combrugge (Président de la Fédération Horeca Wallonie), Cathy Min Jung (Directrice théâtre Le Rideau) et Patrick Charlier (Codirecteur d’Unia).



