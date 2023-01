« QR le débat » : Accord sur le nucléaire belge, des factures encore moins chères ? Suivez notre direct sur La Une et Auvio

Le 9 janvier dernier, Engie et le gouvernement belge se mettaient d'accord sur la prolongation de dix ans de Doel 4 et Tihange 3. Una façon de garantir l'apport en électricité du pays entre 2026 et 2036 après avoir rénové les centrales.



Seul l’hiver 2025-2026 reste flou.

Qui est le principal gagnant de l'accord sur la prolongation des centrales nucléaires ? La Belgique pourrait-elle manquer d'électricité ? Quel doit-être l'avenir énergétique en Belgique ? La Belgique peut-elle se passer du nucléaire ? Voici ce dont discuteront Sacha Daout et ses invités.

Pour en débattre sur le plateau de " QR le débat ", Sacha Daout reçoit Samuel Cogolati (député fédéral écolo), Marie-Christine Marghem (députée fédérale MR), Sofie Merckx (cheffe de groupe PTB à la Chambre), Gil Simon (directeur général de Resa), Thomas Pardoen (professeur à l’Ecole polytechnique de l’UCLouvain), Fawaz Al Bitar (directeur d’Edora, une fédération tournée vers la transition énergétique) et François De Smet (président de Défi).

