QR l’actu s’intéresse à l’état de nos routes et aux réactions que cet état suscite auprès des internautes et des téléspectateurs. D’après le sondage lancé via l’application "opinio", 80% estiment que l’état des routes est mauvais ou très mauvais.

L’internaute Domino interpelle la RTBF : "Je vis en région liégeoise et les routes sont dans un sale état. J’ai eu plusieurs dégâts à mon véhicule à cause de ça. J’ai l’impression qu’il y a de plus en plus de gens dans le cas !". Pour le directeur des relations publiques de Touring Joost Kaesemans, invité sur le plateau de QR l’actu, "Effectivement, les crevaisons sont toujours dans le top trois des interventions de Touring. Et oui, les gens nous disent régulièrement qu’ils ont heurté quelque chose, qu’ils ont pris un nid-de-poule, etc.".

Le porte-parole de Touring ajoute toutefois que les conditions sont réunies pour éviter les crevaisons comme les pneus de bonne qualité, un contrôle technique de meilleure qualité, le changement pneus d’été – pneus d’hiver qui permet de faire une vérification de la qualité des pneus.