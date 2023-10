QR l'actu : "Pas de nouvelles taxes, mais mon précompte immobilier explose... pourquoi ?"

Le gouvernement fédéral a annoncé ce lundi soir un accord sur le budget 2024, avant que le Premier ministre Alexander De Croo n'en dévoile les grands axes devant le Parlmement ce mardi. Ces différentes annonces seront-elles favorables pour le pouvoir d'achat des Belges ? Joseph Pagano, économiste à l'UMons est venu faire le point ce mardi dans QR l'Actu.

Parmi les mesures annoncées, le gouvernement a notamment assuré qu'il n'y aurait pas de nouvelles taxes. Une annonce qui a interloqué une téléspectatrice qui déclare que son précompte immobilier a explosé.

"Le précompte immobilier n'est pas une taxe fédérale, mais régionale. Il doit donc être dissocié du budget dont on parle aujourd'hui", précise d'abord Joseph Pagano. "En revanche, il est vrai que le précompte immobilier a augmenté pour à peu près tout le monde. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que nous avons augmenté la taxe régionale, mais parce que le précompte immobilier est calculé sur le revenu cadastral. Or, il se fait que le revenu cadastral est indexé. Comme nous avons connu des années d'inflation assez fortes, la simple indexation représente déjà pour beaucoup de gens entre 10 et 12% d'augmentation."

L'expert rappelle que l'indexation fonctionne dans les deux sens : "Si les salaires sont parfois indexés - souvent avec retard - toute une série de dépenses des citoyens sont elles aussi automatiquement indexées, dont le revenu cadastral."

