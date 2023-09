QR l’actu : les bons d’État, une bonne affaire ?

Sur 828 répondants au sondage réalisé par opino pour QR l’actu, 24,16% disent avoir pris des bons d’État et en être ravis, contre 0,48% qui le regrettent. Ces bons d’État sont-ils dès lors réellement une bonne affaire ?

L’invité de QR l’actu, l’économiste et professeur à l’UCLouvain et à l’ULB Bruno Colmant explique que "l’État montre qu’il est à nouveau dans le circuit d’épargne et qu’il veut jouer un rôle important dans la canalisation de l’épargne. Aujourd’hui les citoyens belges peuvent quasiment ouvrir un compte dans le livre de la dette de l’État, c’est-à-dire avoir – de manière digitale – accès au bon d’État qu’ils vont acheter."