"QR démocratie" : quels engagements les élus ont-ils tenus en un an ?

Qu’en est-il aujourd’hui ? Si rien n’a encore véritablement été décidé, Les Engagés ont proposé que les élus ne puissent plus exercer que trois mandats parlementaires complets consécutifs ou non, soit maximum 15 ans dès 2024. Pour un ministre, la limite serait de deux mandats complets, soit un maximum de 10 ans.



En ce qui concerne le cumul des mandats par contre, donc le fait de cumuler plusieurs postes et non d’enchaîner les mandats, il a été décidé en Région bruxelloise que les politiques ne pourront plus avoir la double casquette de député et de bourgmestre/échevin dès 2024.