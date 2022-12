"QI des Noirs, des Blancs, des Asiatiques" : le Sénégal révoque Laurent Minguet comme consul honoraire

L’Ambassade du Sénégal en Belgique affirme aujourd’hui qu’elle "vient d’apprendre que Monsieur Laurent Minguet, Consul honoraire du Sénégal à Liège, par ailleurs membre de l’Académie Royale de Belgique fait l’objet d’une plainte de ladite structure pour des propos publics tenus en 2019 tendant à établir une hiérarchie des moyennes des QI entre les noirs, les blancs et les Asiatiques. L’Ambassade du Sénégal se joint à l’Académie pour condamner vigoureusement de tels propos que son auteur n’a jusque-là pas démentis. Elle tient à rappeler que Monsieur Laurent Minguet officie depuis le 12 février 2014 en qualité de Consul honoraire du Sénégal suivant une procédure ayant respecté rigoureusement toutes les étapes pour la nomination à de telles fonctions honorifiques. La gravité des propos qui lui sont reprochés et son attrait devant les tribunaux belges amènent le gouvernement du Sénégal à prendre ses distances vis-à-vis du mis en cause. L’Ambassade voudrait ainsi informer que le gouvernement du Sénégal décide, à compter de ce jour, vendredi 16 décembre 2022, de mettre fin aux fonctions de Consul honoraire de Monsieur Laurent Minguet."

De son côté, Laurent Minguet n’a pas encore réagi.