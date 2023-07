QDF's Corner incarne le flow du monde urbain

Que du flow, a place for artists ! QLF se veut d’incarner le flow du monde urbain, que ce soit à travers les artistes qui se présentent sur scène ou à travers le lieu choisi pour les évènements.

Le premier évent s'est déroulé dans les prestigieuses grottes de Han s/Lesse et ont insufflé un réel flow au show case & diverses prestations. Pouvoir émerveiller les gens à écouter de la musique urbaine dans une grotte est un flow.

L'aventure continue et le concept Estival & éphémère du QDF's corner se veut d'être attractif et convivial. S'implanter dans le centre de Rochefort le temps d'un été afin que la population identifie la philosophie de l'événement. Dynamiser le centre ville les week-ends via les concerts ou la terrasse. Et quoi de mieux que d'êtres autour d'un verre pour découvrir cette organisation.

L'artiste SEMJI sera sur scène le 29 Juillet 2023 lors du QDF's Corner et c'est le genre de concert à ne pas manquer surtout dans le contexte décrit ci-avant.

Plus d'informations:

Insta: qdf5580

Website: Que du flow (que-du-flow.be)