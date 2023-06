Qatargate: six perquisitions en Grèce ciblant l'entourage d'Eva Kaili

La juge d'instruction belge chargée de l'enquête anticorruption dite du Qatargate a dirigé cette semaine six perquisitions en Grèce ciblant "des proches" de l'eurodéputée grecque Eva Kaili, a annoncé jeudi à l'AFP le parquet fédéral belge.

Cette enquête menée à Bruxelles sur des soupçons de corruption au sein du Parlement européen impliquant le Qatar et le Maroc a déjà conduit des magistrats belges en Italie, fin janvier. Mais c'est leur premier déplacement sur le sol grec, a souligné Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral. Les perquisitions ont visé des domiciles privés et des sièges d'entreprise, et les enquêteurs ont procédé à un certain nombre de saisies "à des fins d'analyse", a ajouté M. Van Duyse refusant de donner davantage de précisions.

Selon les avocats de Mme Kaili, des téléphones portables et des ordinateurs ont notamment été saisis mardi au domicile d'une soeur de l'eurodéputée à Athènes. "La soeur de Mme Kaili et son mari les ont mis à disposition des autorités judiciaires belges pour qu'ils soient examinés en laboratoire à Bruxelles", ont indiqué dans un communiqué les trois conseils de l'eurodéputée, dont le Grec Michalis Dimitrakopoulos. Selon eux, un logement appartenant à Mme Kaili a aussi été visité.