Qatargate : pourquoi fallait-il que le juge d’instruction Claise fasse un pas de côté, selon l’avocat de Marc Tarabella ?

La découverte de ces éléments, les deux fils qui travaillent ensemble et le comptable, alimente les questions que se pose la défense de Marc Tarabella sur la manière dont est instruite l’affaire. "On se demandait depuis un moment pourquoi on ne vérifiait pas la parole de Monsieur Panzeri, pourquoi on ne vérifiait pas les éléments, tant à charge qu’à décharge, puisque le seul élément contre Monsieur Tarabella, c’est la parole de Monsieur Panzeri", explique Me Maxime Töller. "Quand on s’est posé ces questions-là, quand on réfléchit à ces éléments-là, petit à petit, on a relevé certains éléments, certains problèmes qui nous semblent justifier la récusation, ou le déport en l’occurrence, de Monsieur le juge d’instruction", explique Me Töller.

Après ses découvertes du week-end, l’avocat de Marc Tarabella s’étonne que ces éléments, qui devaient être connus, notamment du juge d’instruction, n’aient pas été pris en considération plus tôt. "Ces informations-là ne sont pas nouvelles. Elles sont nouvelles pour nous qui les découvrons, mais elles ne sont pas nouvelles pour les protagonistes. Et elles sont problématiques depuis le premier jour de cette enquête où les mêmes noms ont été cités", avance Me Töller. "Ce qui me choque profondément, c’est que quand j’ai lancé une procédure de récusation sur d’autres éléments [ndlr, en février dernier], on n’ait pas profité de l’occasion pour se retirer parce qu’il y avait bien derrière un problème de fond", expose Me Töller. Et ce problème de fond, selon Me Töller, "risque d’affecter d’irrecevabilité un ensemble d’éléments de preuves qui ont été rassemblés jusqu’à présent".

Alors, aujourd’hui, du côté du conseil de Marc Tarabella, il y a des choix faits lors de l’enquête qui devraient être remis en cause. "Où n’a-t-on pas perquisitionné ? Qui n’a pas été entendu ? Pourquoi ne les a-t-on pas entendus ? Pourquoi est-ce qu’on a mis certaines personnes sous mandat d’arrêt et d’autres non ? Pourquoi a-t-on abandonné certains mandats d’arrêt européens ?", interroge Me Maxime Töller à propos d’autant d'"actes et de décisions qui sont posés par Monsieur le juge d’instruction". "Oui, clairement, nous doutons de son impartialité dans ce dossier", poursuit Me Töller.

Me Töller compte demander au nouveau juge d’instruction de "réenvisager cette enquête en creusant réellement la parole de Monsieur Panzeri".

Par rapport au travail du juge d’instruction Claise et par rapport aux liens entre son fils et celui de Marie Arena, ce sont des "questions qui se posent", explique Me Töller. "Mais le fait que la question se pose de savoir si cela a pu avoir un impact sur l’enquête est déjà extrêmement problématique", ajoute Me Töller qui explique ne pas avoir laissé le choix au juge d’instruction Claise. "Ou il se déportait ou nous lancions une procédure en récusation", conclut Me Maxime Töller.