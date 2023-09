Qatargate : pour Michel Claise "toute la vérité explosera un jour en pleine figure des manipulateurs qui tentent de la transformer"

"Nos institutions sont trop faibles. La police fédérale est en faillite. Et le crime organisé affaiblit la démocratie belge et européenne. Il est urgent que nous prenions en main l’évaluation des montants. Et oui, je le redis, la corruption touche toutes les strates de l’Etat. D’ailleurs les scandales se multiplient en termes de corruption. C’est du plus haut au plus bas niveau. Regardez le dossier de drogue SKY ECC. Vous avez 25 policiers qui ont été finalement interceptés. Pour moi là on est déjà au tout haut niveau". Un constat déjà formulé par d’autres hauts fonctionnaires de l’Etat belge.

Le juge d’instruction Michel Claise en profite pour rappeler son plaidoyer en faveur de la création d’une agence anti corruption et d’un parquet national financier véritablement indépendant. Et de regretter la disparition du secrétariat d’Etat contre la fraude fiscale. Sans oublier que "la Belgique n’est pas en ordre par rapport aux recommandations du groupe de répression de la corruption du Conseil de l’Europe. Sur 22 recommandations, 2 seulement ont été exécutées en 2 ans… On est vraiment des mauvais élèves. Mais je n’ai jamais dit que le monde politique était un monde corrompu".