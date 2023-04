Qatargate - Pier-Antonio Panzeri placé sous bracelet électronique : "Mon client ne s’opposera pas à une confrontation avec Marc Tarabella"

Vous avez toujours été discret sur les éléments qui se retrouvent dans le dossier d’instruction. Par contre, vous vous êtes empressé de préciser que Marie Arena n’avait rien à voir avec cette affaire de corruption au sein du Parlement européen. C’est étonnant non ?

Lorsqu’on lui parle de monsieur Tarabella et de madame Arena, mon client est extrêmement clair. Il y en a un (Marc Tarabella), à qui il a proposé une somme d'argent, et une autre (Marie Arena) à qui il n'aurait jamais osé le proposer. Il y a également une relation d'amitié extrêmement forte avec madame Arena, de type plutôt filiale. Il se dit, elle m'admire, elle va être très déçue d'apprendre qu'en fait, je ne faisais pas que du lobbying, mais je faisais un peu plus. J'avais une influence importante sur elle et maintenant elle est dans une situation extrêmement désagréable humainement. Il dit, moi, je veux absolument qu'on s'exprime là-dessus et donc de fait, il a voulu dire qu’elle n'avait vraiment rien à voir avec les faits qui lui sont reprochés . Il dit même qu’elle n'aurait jamais accepté de l’argent, et que même s’il avait oser lui parler, elle l’aurait gifler.

Marie Arena est quand même citée à plusieurs reprises, dans des rapports de la sûreté de l'État notamment. Il y a aussi le nombre de coups de téléphone, plusieurs centaines avec Pier-Antonio Panzeri. Est ce normal que jusque-là, elle n’ait même pas été entendue, ne fût-ce que comme témoin ?

Alors ça, vous le demanderez au juge d'instruction. Euh. Ce n'est en tout cas pas le problème de mon client de déterminer quand untel et untel doit être entendu. Dans les proches de mon client, il y en a de nombreux qui n'ont pas encore été entendus. Son épouse n'a toujours pas été entendue, sa fille n'a toujours pas été entendue et elles sont toutes disposées, me dit-il, à être entendues. Par ailleurs, de ce que je lis du dossier, les éléments qui sont révélés sont plutôt favorables à la défense de madame Arena, ce qui n'est pas le cas pour d'autres.

Doit-on s’attendre à d’autres levées d'immunité pour certains eurodéputés ?

Je ne vais pas m'exprimer là-dessus. C'est le travail du juge d'instruction et du procureur fédéral.

Y aura-t-il prochainement une confrontation entre Pier-Antonio Panzeri et Marc Tarabella ?

On peut l’imaginer. En tout cas mon client est prêt et ne s’y opposera pas.