Qatargate : Pier Antonio Panzeri n’est plus sous bracelet électronique

L’ex-eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri a été libéré de son bracelet électronique jeudi, selon le parquet fédéral qui confirme l'information à nos confrères du Soir.

Pier Antonio Panzeri avait été placé en détention préventive après avoir été inculpé de corruption, de blanchiment d’argent et est soupçonné d’être le dirigeant d’une organisation criminelle dans le dossier du Qatargate, ce dossier de corruption présumé qui secoue le Parlement européen. Et c’est sous le contrôle d’un bracelet électronique qu’il poursuivait sa détention à domicile depuis le 13 avril. Sa libération est assortie de conditions, notamment celle de ne pas être en contact avec les autres inculpés.

Pier Antonio Panzeri avait été arrêté le 9 décembre dernier. Si l’ex-eurodéputé italien, considéré comme le cerveau de l’affaire du Qatargate, était assigné à domicile, c’est parce qu’il collabore avec les enquêteurs.

Il bénéficie du statut de repenti, comme l’a confirmé le parquet fédéral en janvier dernier. Pier Antonio Panzeri a reconnu avoir participé à une organisation criminelle et avoir été un corrupteur actif. Il a conclu un accord à la justice et s’est engagé à "faire des déclarations substantielles, révélatrices, sincères et complètes concernant la participation de tiers et, le cas échéant, de sa propre participation", pour reprendre les mots du parquet fédéral.