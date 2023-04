Qatargate : Pier Antonio Panzeri est sorti de prison et poursuivra sa détention préventive sous bracelet électronique

Pier Antonio Panzeri a été arrêté le 9 décembre dernier. Plus de quatre mois après, si l’ex-eurodéputé italien, considéré comme le cerveau de l’affaire du Qatargate, est désormais assigné à domicile, c’est parce qu’il collabore avec les enquêteurs.

Il bénéficie du statut de repenti, comme l’a confirmé le parquet fédéral en janvier dernier. Pier Antonio Panzeri a reconnu avoir participé à une organisation criminelle et avoir été un corrupteur actif. Il a conclu un accord à la justice et s’est engagé à "faire des déclarations substantielles, révélatrices, sincères et complètes concernant la participation de tiers et, le cas échéant, de sa propre participation", pour reprendre les mots du parquet fédéral.

Pier Antonio Panzeri informe donc les enquêteurs sur les rouages de cette affaire de corruption au sein du Parlement européen, notamment quelles sont les personnes qui ont été corrompues.

En vertu du statut de repenti, s’il collabore comme attendu avec la justice, Pier Antonio Panzeri encourra une peine limitée. Elle comprendra de la prison ferme, une amende et la confiscation de tous les avantages patrimoniaux acquis, évalués pour l’instant à un million d’euros. C’est en principe une peine de cinq ans de prison qui l’attend, dont un an ferme, en partie sous bracelet électronique et le reste avec sursis.

Sous bracelet électronique, Pier Antonio Panzeri sera enfermé chez lui. Il pourra à nouveau côtoyer son épouse. Il aura l’interdiction totale de voir les autres inculpés.

Cependant, il croisera probablement les autres inculpés à l’initiative des enquêteurs, lorsque des confrontations seront organisées.