Qatargate : Pier Antonio Panzeri devient repenti, il collabore avec la justice

L’ex-eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri, qui fait figure de personnage central du scandale Qatargate, a reconnu avoir participé à une organisation criminelle et avoir été un corrupteur actif. Il a signé un accord de repenti, annonce le parquet fédéral.

"Il s’engage à faire des déclarations substantielles, révélatrices, sincères et complètes concernant la participation de tiers et, le cas échéant, de sa propre participation", précise le parquet. Il s’est notamment engagé à informer les enquêteurs sur "le modus operandi, les arrangements financiers avec des états tiers, les constructions financières mises en place, les bénéficiaires des structures mises en place et avantages proposés, l’implication des personnes connues ou non encore connus dans le dossier, en ce compris l’identité des personnes qu’il admet avoir corrompues,…"

Toujours selon le parquet, en vertu de cet accord, la peine encourue par Pier Panzeri sera limitée. Elle comprendra de la prison ferme, une amende et la confiscation de tous les avantages patrimoniaux acquis, évalués pour l’instant à un million d’euros.

Nos confrères du journal l’Echo, rapporte que la convention signée avec le parquet prévoit une peine de cinq ans de prison dont un an effectif ainsi qu’une amende de 80.000 euros dont 4/5e sont avec sursis.



Egalement d’après l’Echo, Pier Antioni Panzeri a affirmé avoir remis plus de 120.000 euros en liquide à l’eurodéputé socialiste Mar Tarabella pour son aide dans les dossiers liés au Qatar.

Pier Antonio Panzeri, 67 ans, avait été arrêté à Bruxelles le 9 décembre, jour aussi de l’arrestation d’une vice-présidente du Parlement européen, l’élue socialiste grecque Eva Kaili, et d’un assistant parlementaire italien, Francesco Giorgi, compagnon de Mme Kaili.

Avec Niccolo Figa-Talamanca, un Italien responsable d’ONG qui est également sous les verrous, tous ont été inculpés d'"appartenance à une organisation criminelle", "blanchiment d’argent" et "corruption".

Ils sont soupçonnés d’avoir perçu de grosses sommes d’argent liquide du Qatar pour influencer en faveur de l’émirat les déclarations et prises de décisions politiques au sein de la seule institution élue de l’UE, notamment à propos des droits des travailleurs.