Et le ministre de la justice d’affirmer : " Je suis très clair là-dessus, on va tout faire pour libérer Olivier Vandecasteele ". Il dit néanmoins vouloir respecter la légalité. " On est dans un état de droit. On va le respecter. Mais on fera tout pour le libérer ". Une volonté qui passe donc par la Cour constitutionnelle : " On a renforcé notre équipe juridique pour plaider devant la Cour constitutionnelle. Toutes les pistes constitutionnelles légales seront explorées pour le libérer ".

On va tout faire pour libérer Olivier Vandecasteele

D’autres pistes auraient été suivies pour la libération du Belge détenu en Iran. On parle d’argent notamment… Mais pour le libéral flamand, c’est motus et bouche cousue. " C’est un travail très délicat. On parle ici d’une vie et d’une personne. Mais je parle aussi ici de la vie de 200 Belges iraniens qui se trouvent sur place, de nos diplomates… Il faut être conscient que nous sommes dans une phase très délicate. Et je n’exclus pas qu’il y ait encore d’autres enlèvements de Belges sur place."

Pour le ministre, son homologue des affaires Etrangères, qui, selon lui, " s’investit pleinement ", pourrait se rendre en Iran " s’il y a suffisamment d’avancées dans le dossier ". Les ministres décideront au moment opportun, précise-t-il.