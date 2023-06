Qatargate : nouvelles perquisitions au Parlement européen

De nouvelles perquisitions ont eu lieu ce mardi au Parlement européen dans le cadre de l’enquête nommée Qatargate sur les soupçons de corruptions avec le Qatar et le Maroc. Les policiers ont visité les bureaux de deux eurodéputés. Le parquet ne donne aucun nom. Il ne précise pas non plus si du matériel a été emporté.

Selon nos informations, ce sont les bureaux de l’Italien Andrea Cozzolino et du belge Marc Tarabella qui ont été visés. Un proche de Marc Tarabella nous affirme que les enquêteurs ont juste levé les scellés qui étaient apposés et qu’ils n’ont rien pris d’autre avec eux.

Il y a un mois, Marc Tarabella a bénéficié d’une libération conditionnelle mais il reste inculpé dans le cadre du Qatargate.

L’Italien Andrea Cozzolino aurait reçu de l’argent pour défendre les intérêts du Maroc. Assigné à résidence en Italie, il n’a pas encore été extradé vers la Belgique.