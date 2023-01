Qatargate : Marc Tarabella "veut être entendu" et ne changera pas de discours, assure son avocat

Alors qu'il a signé un accord de repenti et a reconnu avoir participé au scandale Qatargate, Pier Antonio Panzeri, ex-eurodéputé italien, avance avoir donné entre 120.000 et 140.000 euros à Marc Tarabella pour service rendu.

L’avocat de l’eurodéputé belge cité dans l'affaire, Me Maxim Töller, assure qu'"il n’a jamais monnayé son éthique, son travail". Exclu mercredi du PS et du groupe S&D du Parlement européen, Marc Tarabella est engagé depuis 35 ans en politique "et ce n’est pas maintenant qu’il va changer". Son avocat déplore ainsi une absence d’interrogatoires jusqu’à maintenant.