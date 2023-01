Qatargate : Marc Tarabella passe son tour, Andrea Cozzolino se défend devant le Parlement européen

L’eurodéputé belge devait être entendu aujourd’hui dans le cadre de la levée de son immunité, mais il a demandé à ne pas l’être et n’était donc pas présent lors de la séance ce matin. " Il m’apparaît que la question de la levée de mon immunité n’a pas à faire débat ; elle doit bien entendu être levée. Bien que pleinement conscient des conséquences possibles de cette levée d’immunité j’y suis moi-même favorable. Je veux me battre ! ".

Et l’actuel bourgmestre d’Anthisnes de répéter ce qu’il dit depuis que son domicile a été perquisitionné le 4 décembre dernier et que les révélations sur un vaste réseau de corruption téléguidé par le Qatar et le Maroc font trembler le Parlement européen : "Je clame mon innocence et je clamerai encore mon innocence. Je n’ai jamais reçu d’argent ou de cadeaux en échange de mes opinions politiques. Je suis jugé par l’opinion publique ou par certains de mes collègues sur base d’articles de presse ou d’aveux intéressés de personnes incarcérées, qui ont apparemment changé au fil du temps contrairement à ma position".