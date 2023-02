Qatargate : "Les corrompus, c’est comme les vampires. Ils détestent la lumière" affirme la députée insoumise Manon Aubry

Un manque de volonté de réforme qui agace prodigieusement Manon Aubry. Indignée, la jeune femme dénonce la " culture de l’opacité ". La même qui, l’an passé, avait passé sous silence les tentatives de corruption qataries. Pour elle, cela est dû notamment au fait que les négociations ont lieu à huis clos. " Les députés ne rendent donc pas compte aux citoyens, ni même à des journalistes présents ", mais à des " acteurs extérieurs, des groupes de lobbys, des états tiers ". Une " culture de l’opacité qui, selon moi, il faut mettre à terre ". Et qui était de nouveau bien présente… lors des négociations pour répondre au scandale du qatargate, en décembre.

On ne doit pas se vendre en tant que député, vendre notre carnet d’adresses

Lobbys, ingérences étatiques et députés, le cocktail est détonnant. Il faudrait donc régler tout ça. Et la chose n’est pas aisée… Pour Manon Aubry, il faut lutter contre cette opacité. " Les corrompus, c’est un peu comme les vampires. Ils détestent la lumière " explique-t-elle. La deuxième chose est " d’édicter des règles, et qu’elles soient respectées ". Et de cibler des règles déjà en vigueur, comme celle sur la déclaration des cadeaux reçus. Qui va de pair avec un meilleur contrôle (et pas simplement celui de la présidence du parlement ou un petit groupe de députés, comme à l’heure actuelle). " Tant qu’on ne mettra pas en place un cadre indépendant de contrôle ", on " marchera sur la tête " souligne-t-elle. Être juge et partie n’a pas grâce à ses yeux… Sous peine d’"être condamnés à déplorer, scandale après scandale, la corruption des élus. Et à la fin, c’est la démocratie qui est à terre "