Qatargate : le Parlement européen lance la procédure de levée de l’immunité de Marc Tarabella et d’Andrea Cozzolino

Pour rappel, ces demandes de levée d’immunité interviennent après l’ouverture d’une enquête à grande échelle du parquet fédéral et de la police fédérale pour des délits présumés d’organisation criminelle, de corruption et de blanchiment d’argent concernant le Parlement européen et un état du Golfe – le Qatar.

Cette enquête a conduit les enquêteurs belges à arrêter le 9 décembre une vice-présidente de l’institution, l’eurodéputée socialiste grecque Eva Kaili. Le compagnon de cette dernière, l’Italien Francesco Giorgi, qui était par ailleurs l’assistant parlementaire de Andrea Cozzolino, figurait également parmi les personnes interpellées, tout comme l’ex-eurodéputé socialiste italien Pier-Antonio Panzeri, et un responsable d’ONG, Niccolo Figa-Talamanca.

Ces quatre personnalités, placées en détention préventive, ont été inculpées pour "appartenance à une organisation criminelle", "blanchiment d’argent" et "corruption" au profit du Qatar. Au total, les enquêteurs belges avaient mis la main sur 1,5 million d’euros en liquide, d’après une source judiciaire, saisis aux domiciles de Pier-Antonio Panzeri et d’Eva Kaili, ainsi que dans une valise transportée par le père de celle-ci.