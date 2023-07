Qatargate : le domicile de l’eurodéputée Marie Arena et 5 autres lieux ont été perquisitionnés

La députée belge au Parlement européen Marie Arena (PS) a fait l’objet d’une perquisition ce mercredi dans le cadre de l’enquête du parquet fédéral belge concernant des faits de corruption présumés au sein du Parlement européen.

"J’ai été appelée ce jour pour être présente à mon domicile à la suite de la visite du juge d’instruction dans le cadre de l’enquête sur le Qatargate", a annoncé la députée à l’agence Belga, via son avocate Me Michèle Hirsch.

Le parquet nous confirme qu’une perquisition a eu lieu ce matin. Il n’y a pas besoin d’une levée d’immunité parlementaire pour cette perquisition car Marie Arena est une parlementaire belge. La levée d’immunité n’a lieu que pour une arrestation, ce qui n’est ici pas le cas.

Le parquet précise aussi que, en tout, six perquisitions ont été menées dans divers lieux liés à Marie Arena ce mercredi matin et que des documents et du matériel informatique ont été saisis.

Ce matériel devrait prochainement être analysé.

L’avocate de Marie Arena, Michèle Hirsch, confirme qu’il y a eu une perquisition au domicile de Marie Arena ce mercredi. Cela s’est fait dans les règles de la procédure et donc en présence de la présidente du parlement Roberta Metsola. Si des documents ont été saisis, Marie Arena n’a pas été auditionnée, elle n’a pas non plus été convoquée pour audition à l’heure actuelle. Me Hirsch insiste : "Elle n’est pas mise en cause". D’ailleurs, Marie Arena part en vacances.