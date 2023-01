Qatargate : la protection insuffisante des lanceurs d’alerte au Parlement pointée du doigt

"En 2016, trois assistants parlementaires lanceurs d’alerte se sont présentés, et ils ont été licenciés. Et jusqu’en 2021, il n’y a plus eu de lanceur d’alerte. C’est au Bureau qu’il revient de revoir ces règles, mais c’est là aussi que toutes les bonnes idées meurent", a-t-il ajouté.

M. Aiossa a souligné que le Parlement, qui a souvent soutenu les revendications de Transparency International, était la seule grande institution de l’UE à avoir refusé, en 2014 et 2021, de participer à une étude de son ONG sur l’intégrité des institutions européennes.

À ses yeux, les 14 mesures d’urgence présentées par la présidente du Parlement Roberta Metsola pour répondre aux failles dévoilées par le Qatargate sont une étape nécessaire mais insuffisante. Il réclame un enregistrement obligatoire des représentants de pays tiers dans le registre de transparence, ainsi que pour tous les représentants d’intérêts (lobbies), y compris les ONG.