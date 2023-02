Qatargate : la FGTB et la CSC demandent le départ de Luca Visentini de la tête de la Confédération syndicale internationale

Face à l’onde de choc provoquée par l’interpellation temporaire de Luca Visentini, la CSI a dit s’opposer à toute forme de corruption et elle a pris deux initiatives. Elle a lancé un audit indépendant qui doit analyser les finances de l’organisation. Et puis, elle a mis en place une commission spéciale chargée d’enquêter sur les allégations de corruption au sein de la CSI. Leurs conclusions sont attendues dans deux semaines.

Mais pour Luc Leemans de la CSC, il est déjà certain que Luca Visentini n’a plus sa place à la tête de la CSI. "La CSC a été parmi les organisations les plus claires au niveau de son expression envers ce qui s’est passé. Nous avons dit tout de suite que monsieur Visentini ne pouvait pas rester au volant de l’organisation et qu’il fallait prendre une décision sur base d’éléments fondés le plus vite possible. […] Un fruit pourri, il faut l’enlever tout de suite parce que sinon tout le panier risque d’être détruit. La cause syndicale et la défense collective des travailleurs partout dans le monde sont tellement importantes que nous devons être droits dans nos bottes."