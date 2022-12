Qatargate : la décision sur l'extradition de la fille d'Antonio Panzeri reportée à début janvier

La fille de l'ancien député européen italien Pier Antonio Panzeri ne sera pas extradée vers la Belgique pour le moment à la suite du scandale de corruption au sein du Parlement européen. Le tribunal compétent de la ville de Brescia, dans le nord de l'Italie, a en effet reporté mardi sa décision à ce sujet au 3 janvier, rapportent les agences de presse Ansa et Adnkronos. Les juges auraient accepté la demande de la défense de vérifier d'abord les conditions de détention en Belgique.

La fille de Pier Antonio Panzeri fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis par la Belgique. Les autorités judiciaires lui reprochent d'avoir eu connaissance des agissements présumés de son père et d'y avoir été elle-même impliquée. Le juge d'instruction belge Michel Claise a en effet demandé à l'Italie les remises à la Belgique de la fille de Pier Antonio Panzeri et de la femme de ce dernier, qui habitent près de Bergame (Milan, nord). Il pense que celles-ci étaient au courant des activités illégales de l'intéressé et qu'elles ont elles-mêmes joué un rôle actif.

L'ancien eurodéputé aurait accepté des pots-de-vin de l'émirat du Golfe du Qatar et du Maroc en échange d'une influence sur les décisions de l'UE. Le 9 décembre, des arrestations avaient ainsi eu lieu en Italie et en Belgique. La femme et la fille de Pier Antonio Panzeri avaient été placées en résidence surveillée peu après, toutes deux faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Quant à l'ex-parlementaire européen, figure principale de cette affaire de corruption présumée, il a été arrêté en Belgique.