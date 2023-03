Qatargate : la confédération syndicale internationale fait le ménage dans ses rangs

L’exemple de Lucas Visentini est éloquent. En novembre dernier, alors qu’il briguait la tête de la CSI, le syndicaliste italien a donné une importante somme d’argent à l’organisation. "La CSI a reçu 23 000 € en liquide de la part de Monsieur Visentini et ensuite a tardé à inscrire cette contribution volontaire dans ses comptes". explique Olivier De Schutter.

Et effectivement : Alors que la CSI a reçu cet argent le 7 novembre, il faut attendre le 9 décembre pour que ce don de Fight Impunity apparaisse formellement dans les comptes de la Confédération. Détail accablant : ce document a été antidaté. De quoi faire sursauter Thierry Bodson, le président de la FGTB lui-même membre de la CSI. "Quand, dans un rapport d’audit, on parle de document antidaté et surtout de document comptable antidaté, c’est plus qu’une erreur, c’est une faute"!.

Et pour Thierry Bodson c’est très clair, la faute provient de l’actuel secrétaire général adjoint, le Britannique Owen Tudor. L’audit lui reproche de graves manquements dans la gestion de ce don. Raison pour laquelle à l’avenir, il ne pourra plus approuver seul les documents financiers de la Confédération et ne pilotera pas non plus les futures réformes à entreprendre.