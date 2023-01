Qatargate : la commission des affaires juridiques du Parlement européen vote la levée de l’immunité de Marc Tarabella et Andrea Cozzolino

La commission des affaires juridiques du Parlement européen recommande la levée de l’immunité des deux eurodéputés socialistes, le Belge Marc Tarabella et l’Italien Andrea Cozzolino. Elle a voté ce mardi matin, à l’unanimité. La justice belge avait demandé cette levée d’immunité dans le cadre de son enquête sur de possibles faits de corruption orchestrés par le Qatar.

"Le vote est clair, il s’est fait à l’unanimité, ça ne souffre d’aucune ambiguïté" a déclaré Manon Aubry, la cheffe de file de la gauche radicale au Parlement européen et rapporteure dans ce dossier. "Les faits reprochés sont issus des témoignages de Messieurs Panzeri et Giorgi et sont suffisamment étayés pour que l’on juge que la procédure judiciaire a besoin d’interroger Monsieur Tarabella et Monsieur Cozzolino. J’espère que cette levée d’immunité pourra faire toute la lumière sur ce scandale de corruption pare que, à ce jour on n’a que la face émergée de l’iceberg, il manque des pièces de puzzle et j’espère que cette levée d’immunité permettra d’apporter les autres pièces du puzzle."