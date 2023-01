Qatargate : la chambre du conseil examine jeudi le maintien en détention du compagnon d’Eva Kaili

Le Maroc est également apparu dans l’enquête, avec une possible tentative de corruption menée par son agence de renseignements, la DGED, et par son ambassadeur en Pologne, Abderrahim Atmoun. Les deux pays auraient dès lors tenté d’influencer les décisions et les résolutions du Parlement européen par l’intermédiaire de Pier Antonio Panzeri et de son association à but non lucratif Fight Impunity.