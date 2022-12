Un autre suspect, l’ex-eurodéputé Pier Antonio Panzeri, devait passer en chambre des mises mardi. Sa défense a demandé que le traitement de son dossier soit remis à plus tard. Cela aura lieu le 17 janvier, communique le parquet fédéral. Pier Antonio Panzeri, ex-eurodéputé et fondateur de l’ONG "Fight Impunity", est en détention préventive depuis début décembre, comme l’eurodéputée Eva Kaili et le compagnon de cette dernière. Ce dernier, Francesco Giorgi, n'a pas fait appel de la décision de la chambre du conseil de prolonger sa détention préventive, le 14 décembre dernier.