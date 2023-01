Qatargate : l'épouse et la fille de Panzeri ne seront pas extradées vers la Belgique

Selon l'enquête dirigée par le parquet fédéral, le Qatar et le Maroc auraient tenté d'influencer les décisions et les résolutions du parlement européen par l'intermédiaire de l'ancien eurodéputé et de son association à but non lucratif Fight Impunity.

Les enquêteurs soupçonnent l'épouse et la fille de Pier Antonio Panzeri d'avoir eu connaissance de ses activités illégales et d'y être elles-mêmes impliquées. Toutes deux ont été interpellées en décembre et assignées à résidence.

Dans un premier temps, le tribunal compétent de la ville de Brescia avait acté leur extradition vers la Belgique, mais elles avaient interjeté appel.