Qatargate : "L’amitié professionnelle" embarrassante de Marie Arena avec Pier Antonio Panzeri

Les contacts entre Marie Arena et Fight Impunity soulèvent également d’autres questions. Car, à deux reprises, les rôles ont été inversés. Deux fois, Marie Arena a auditionné des représentants de Fight Impunity en tant que présidente de la Sous-commission " droits de l’homme ", au sein du Parlement européen. Comme le 11 décembre 2020. Voici un extrait de l’audition, quand Marie Arena ouvre les débats.

" Nous débuterons donc notre réunion aujourd’hui en abordant le thème de l’impunité avec la présentation du rapport intitulé " the State of Impunity in the world in 2020, the virus against rights ", de l’association Against Impunity and for Transitionnal justice, pour nous donner une perspective des tendances et des défis en matière des violations des droits et de l’état de l’impunité au niveau mondial. "

Une deuxième audition de Fight Impunity a été organisée le 10 mai 2022.

Le souci, c’est que depuis 2021 pour être invitée au sein du Parlement européen, une ONG doit s’inscrire au registre européen de transparence. Ce registre est une base de données qui reprend les organisations qui font du lobby, qui cherchent à influencer les politiques de l’Union européenne. Ces organisations y déclarent quels sont les intérêts qu’elles défendent, le nombre de personnes qui y travaillent, le montant de leur budget.

Or Fight Impunity n’est pas au registre de transparence. Pire, l’ONG n’a jamais publié ces comptes annuels, comme l’exige pourtant la loi belge sur les asbl.