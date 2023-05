Qatargate : "Il y a des éléments récents qui permettent de mettre en cause la crédibilité de Monsieur Panzeri"

À l’issue de la conférence de presse de Marc Tarabella, dans laquelle le député européen a commenté sa détention et son état d’esprit, son avocat Maxime Töller est revenu sur la libération sous conditions de son client.

"C’est évidemment un moment important dans un dossier quand un juge d’instruction décide de lever de lui-même un mandat d’arrêt et de libérer quelqu’un sous conditions.

Monsieur Tarabella reste inculpé, l’enquête continue et "il va continuer à y participer, selon ses moyens mais il ne passera plus tous les mois devant la chambre du conseil. Il n’y a plus de délai qui le concerne personnellement", a commenté son avocat. "L’enquête n’est pas sur le point d’être terminée même si, il faut le dire, elle avance à un rythme qui est tout à fait exceptionnel. Le nombre de PV et d’auditions réalisés chaque mois est impressionnant."