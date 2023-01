Qatargate : "il faut profiter du choc qu’a causé le scandale de corruption pour ancrer des réformes dans la réalité", insiste l’eurodéputé Philippe Lamberts

Contrairement à l’idée reçue, le politique et en particulier le politique au niveau européen conserve énormément de pouvoir.

Capitale de l’Europe, Bruxelles est l’une des places mondiales du lobbying. Et heureusement, insiste Phillipe Lamberts. "Ça prouve bien que contrairement à l’idée reçue, le politique et en particulier le politique au niveau européen conserve énormément de pouvoir. Si nous n’avions pas de pouvoir, on n’essayerait pas de nous influencer. Donc c’est plutôt une bonne chose que des institutions démocratiques aient encore le pouvoir d’imposer leurs lois, par exemple à des grandes entreprises."

Le fait que des intérêts particuliers s’y défendent ne lui semble donc pas choquant. À condition que cela se passe en toute transparence. "Lorsque je pose un vote, ce vote est lisible, les gens peuvent voir ce que je vote. Ce qui serait intéressé est que les citoyens ou le représentant, c’est-à-dire des ONG, puissent savoir que quand Philippe Lamberts a déposé tel amendement sur la régulation financière, c’est un amendement qui a été écrit par l’ONG Finance Watch et je peux expliquer pourquoi je pense que cet amendement est un bon amendement", explique-t-il.

Et de conclure : "C’est le genre de pratiques qu’il faut rendre beaucoup plus transparentes de manière à forcer le député à assumer ses responsabilités politiques".