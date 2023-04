Qatargate : Eva Kaili, comme les trois autres inculpés, est sortie de prison et est placée sous surveillance électronique

Eva Kaili était incarcérée depuis le 10 décembre dernier. L’eurodéputée grecque et ancienne vice-présidente du Parlement européen a été inculpée pour corruption publique, blanchiment d’argent et appartenance à une organisation criminelle dans l’enquête sur des soupçons d’ingérence du Qatar et du Maroc dans les décisions du Parlement européen.

Eva Kaili n’a pas bénéficié de son immunité parlementaire, car l’infraction avait été constatée en flagrant délit, des sacs de billets étant découverts dans son appartement. Eva Kaili a cependant toujours clamé son innocence. Elle aurait cependant été au courant que des mallettes de billets transitaient par son domicile.

Eva Kaili est soupçonnée d’avoir intercédé en faveur de puissances étrangères, dont le Qatar, dans les décisions du Parlement européen durant plusieurs années, moyennant des versements d’argent. Elle a été déchue à la mi-décembre de ses fonctions de vice-présidente du Parlement européen

Assignée à résidence sous surveillance électronique, Eva Kaili rejoindra Francesco Giorgi, assistant parlementaire et quatrième inculpé en Belgique dans cette affaire du Qatargate. Celui-ci a été le premier des inculpés à sortir de prison pour effectuer sa détention préventive sous surveillance électronique, fin février. Francesco Giorgi est le compagnon d’Eva Kaili et le père de leur enfant. Selon des éléments de l’enquête qui sont sortis dans la presse, Francesco Giorgi serait l’un des hommes clé du dossier présumé de corruption et d’ingérence au Parlement européen. Il aurait reconnu avoir fait partie d’une organisation utilisée à la fois par le Maroc et par le Qatar dans le but d’intervenir dans les affaires européennes.