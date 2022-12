Qatargate : doit-on réellement craindre la mise en garde du pays du Golfe d’entraver l’approvisionnement en gaz ?

Avant de tenter de répondre à ces questions, une remise en contexte s’impose. En 2021, l’Union européenne a importé 83% de son gaz naturel. Et pour remplacer les 155 milliards de m³ provenant de la Russie sur les 412 milliards de m³ consommés l’année dernière, les 27 misent sur les importations de gaz naturel liquéfié (GNL).

Avec les États-Unis, le Qatar est l’un des plus importants producteurs de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde. Depuis la guerre en Ukraine, cet émirat du Moyen-Orient, qui fournit majoritairement la Chine, le Japon et la Corée du Sud, est ainsi de plus en plus courtisé par l’UE.

Au cours du premier semestre de 2022, le GNL a représenté 25,7% des importations en Union européenne, principalement en provenance des États-Unis, du Qatar et du Nigeria. Les autres fournisseurs de gaz sont la Russie (31,4%), la Norvège (22,7%), l’Algérie (10,7%) et d’autres pays (9,5%).

Si l’UE ne compte pas uniquement sur le Qatar pour être approvisionnée en gaz naturel liquéfié, l’annonce du pays du Golfe, ou plutôt la menace à peine cachée, a de quoi faire poser des questions pour l’avenir. D’autant qu’elle intervient alors que plusieurs accords en approvisionnement en GNL ont été convenus entre le Qatar et l’Allemagne (en novembre dernier pour une période de 15 ans, et ce dès 2026), et l’Italie (dès 2025 pour une période de 27 ans).