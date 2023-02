Qatargate au Parlement européen : le juge Claise refuse de se retirer de l'enquête

Le juge d'instruction Michel Claise refuse de se retirer de l'enquête portant sur des soupçons de corruption au sein du Parlement européen, a indiqué lundi le parquet fédéral, confirmant une information du journal Le Soir.

La semaine dernière, la défense de l'eurodéputé Marc Tarabella avait déposé une requête en récusation du juge d'instruction en charge de l'enquête.

Selon Me Maxim Töller, la présomption d'innocence de son client a été bafouée à plusieurs reprises. L'avocat estime que le juge d'instruction ne mène pas ses investigations à charge et à décharge. Un élément de la motivation du mandat d'arrêt pose problème, selon Me Töller, car le juge Claise "semble nettement tenir pour acquis les faits contestés [par Marc Tarabellla] et sur lesquels porte l'enquête qu'il dirige".