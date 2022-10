“Qatar : une dynastie à la conquête du monde” : un doc pour comprendre la monarchie controversée

Les bras levés, une écharpe blanche et pourpre autour du cou, les supporters de l’équipe de football du Qatar sont prêts pour le match. Ils sont une centaine dans ce grand stade. Presque aucun d’eux n’est Qatari, mais cela ne les empêche pas de scander le chant de l’équipe nationale et de sauter au rythme du tambour. Sur la pelouse, même constat : une minorité des joueurs a la nationalité qatarie. Le pays repère, à l’adolescence, des footballeurs de pays arabes plus pauvres, et les naturalise. Aujourd’hui c’est l’un des rares moyens d’obtenir le passeport qatari. La Coupe du Monde de football 2022 a attiré l’attention internationale sur cette monarchie, mais que sait-on de ce pays du Golfe ?

Le documentaire Qatar : une dynastie à la conquête du monde dresse, au travers d’interviews d’experts et d’acteurs centraux du pays, le portrait de la dynastie Al Thani et de l’émirat désertique qu’elle dirige. Les réalisateurs Sylvain Lepetit et Miyuki Droz Aramaki révèlent un pays en soif de reconnaissance internationale, qui cherche à s’émanciper de l’Iran et l’Arabie saoudite, les deux puissances rivales de la région. On découvre le fonctionnement de cette société stratifiée et paradoxale : modèle de progrès social et extrêmement conservatrice.