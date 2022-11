"Qatar, la Coupe de l’immonde ?" – Livre de Philippe Auclair

L’équipe de "Complètement Foot" sera présente tous les jours pendant cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. L’occasion d’accueillir différents invités et de vous faire découvrir des ouvrages liés au football. En ce deuxième jour de compétition, David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga ont reçu Philippe Auclair, journaliste et consultant sportif, écrivain et biographe spécialiste du football. Il est l’auteur du livre "Qatar, la Coupe de l’immonde ?", coécrit avec notre collègue Frédéric Waseige.