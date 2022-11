Qatar – Équateur : merci le VAR !

Il est 19h au Qatar dimanche soir. Malgré les appels au boycott et un match d’ouverture loin d’être enthousiasmant, les yeux du monde entier sont rivés vers le stade Al Bayt, théâtre du duel entre le Qatar et l’Equateur. Trois minutes suffisent aux Sud-Américains pour dissiper les rumeurs (infondées) de corruption qui pesaient sur leurs épaules. Les joueurs de La Tri – accusés par certains médias d’avoir reçu de l’argent contre une défaite face au pays hôte – mettent les choses au clair après moins de 200 secondes de jeu grâce à un coup de tête victorieux d’Enner Valencia.

La joie des Équatoriens ne durera pas très longtemps. Quelques dizaines de secondes plus tard, l’arbitre de la rencontre l’Italien Daniele Orsato lève son bras pour signaler un hors-jeu. C’est la stupéfaction totale. Les premières images diffusées par la réalisation ne permettent pas de justifier une telle décision arbitrale.

Sur les réseaux sociaux, et notamment Twitter – le plus réactif d’entre tous quand il s’agit de commenter l’actualité – , la stupeur laisse vite place à la consternation, les soupçons et puis la rage. "Comment peut-on siffler hors-jeu sur cette phase ? L’arbitre a été corrompu". Voici la teneur moyenne des réactions – plus ou moins drôles, plus ou moins scandalisées – qui fusent sur la toile, captures d’écran à l’appui.